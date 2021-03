Scuola: psicologi Piemonte, riapra almeno per i più piccoli

é (ANSA) - TORINO, 25 MAR - In vista della mobilitazione del mondo della scuola in programma domani, l'ordine degli Psicologi del Piemonte esorta alla riapertura delle aule, almeno per i bambini più piccoli.

"La possibilità di riaprire le scuole dopo la pausa pasquale, quantomeno iniziando da quelle dell'infanzia, le primarie e le secondarie di primo grado - afferma l'Ordine - deve essere sostenuta con tutti i mezzi possibili e incoraggiata attraverso la solidarietà della nostra comunità professionale".

"Tutti coloro coinvolti in prima persona e a vario titolo nell'attuale situazione scolastica - sottolinea l'Ordine - stanno dimostrando resilienza, una capacità di tenuta e di vedere in prospettiva. Ma gli studi scientifici sono concordi nel ritenere che il disagio psicologico in età scolare e adolescenziale è aumentato. E che le scelte legate alla Dad avranno conseguenze a lungo termine sul futuro della formazione, dell'educazione dei bambini e delle giovani generazioni".

"Per questo - aggiungono - diventa fondamentale che le istituzioni investano affinché la scuola, anche nelle sue trasformazioni emergenziali, continui a essere il luogo deputato alla crescita cognitiva, emotiva e relazionale delle giovani generazioni. Perché la scuola - spiegano - è lo spazio fisico e relazionale che offre il contesto in cui sperimentare possibilità di confronto e di crescita e esplorare nuove opportunità e vie di realizzazione. Non è solo un luogo fisico per imparare delle materie e per acquisire un titolo di studio importante per il loro futuro professionale". (ANSA).