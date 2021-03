M'illumino di meno: Nova Coop usa solo energia verde

(ANSA) - TORINO, 25 MAR - Nova Coop e Nova Aeg hanno raggiunto un accordo per coprire il 100% del fabbisogno energetico della cooperativa di consumatori attraverso l'impiego di fonti rinnovabili e sostenibili certificate. L'annuncio è stato dato in occasione dell'edizione 2021 di M'illumino di meno, la Giornata dedicata al risparmio energetico e agli stili di vita sostenibili promossa da Caterpillar e Radio2, in programma venerdì 26 marzo Il passaggio a energia solo da fonti rinnovabili e sostenibili ha permesso di prevenire l'immissione nell'atmosfera in un anno di circa 40.000 tonnellate di CO2. Negli ultimi 10 anni i consumi energetici si sono ridotti di oltre il 25% e l'autoproduzione da fotovoltaico nel 2020 ha raggiunto 4,7 milioni di kWh.

"Da 16 anni Coop aderisce a M'illumino di meno e supporta le campagne di sensibilizzazione verso buone pratiche di risparmio energetico. Quest'anno affiggeremo in tutti i nostri negozi un logo speciale per raccontare a soci e clienti che all'interno del loro supermercato non viene più utilizzata energia derivante da combustibili fossili", spiega Marco Gasparini, direttore commerciale Nova Coop. "La scelta di Nova Coop di utilizzare nei propri negozi solo energia certificata da fonti rinnovabili conferma l'attenzione e sensibilità della Cooperativa verso le tematiche della sostenibilità e della transizione energetica, aggiunge Patrizio Dettoni, presidente Nova Aeg. (ANSA).