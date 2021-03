Incendi: scatta in Piemonte lo stato di massima pericolosità

(ANSA) - TORINO, 25 MAR - Scatta domani, in Piemonte, lo stato di massima pericolosità incendi boschivi su tutto il territorio regionale. Lo ha deciso la Direzione Opere Difesa del suolo, Protezione civile Trasporti e Logistica della Regione Piemonte sulla base delle indicazioni dell'Arpa.

"Il Sistema antincendi boschivi regionale - evidenzia l'assessore alla Protezione civile della Regione Piemonte, Marco Gabusi - è impegnato ormai da due settimane nello spegnimento degli incendi che si sono purtroppo sviluppati in molti territori. Un ringraziamento particolare va al piccolo ma fortissimo esercito dei Volontari Antincendi Boschivi: 1.200 uomini e donne instancabili, che con il loro impegno e il loro coraggio stanno salvando i nostri boschi da danni di incalcolabile portata".

Il Piemonte, aggiunge Gabusi, "da quasi 30 anni può contare su Volontari Antincendi Boschivi organizzati secondo un modello unico in Italia per l'originalità, la dimensione e la competenza territoriale. Ma anche i cittadini possono fare molto, segnalando tempestivamente le situazioni pericolose e aiutando così ad evitare lo sviluppo di incendi devastanti". (ANSA).