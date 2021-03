Hitachi Rail: freni Knorr Bremse per nuovi tram Torino

(ANSA) - MILANO, 25 MAR - Il produttore di freni tedesco Knorr-Bremse, con sede a Campi Bisenzio (Firenze), fornirà a Hitachi Rail i sistemi frenanti, per il comando delle porte e per l'aria condizionata per la nuova flotta dei tram di Torino.

Lo si legge in una nota in cui viene indicato che il contratto prevede la fornitura di sistemi per 30 nuovi convogli, con un'opzione per altre 40 unità.

L'accordo prevede la fornitura di sistemi frenanti idraulici, dotati di interfaccia software di nuova generazione 'SysControl' che funziona su rete Ethernet 'Train Real Time Data Protocol'.

Presente un sistema di sabbiere per migliorare l'azione frenante e l'aderenza delle ruote in caso di pattinamento, un controllo idraulico a doppio canale sui carrelli portanti e un innovativo pattino elettromagnetico, che permette al tram di frenare in sicurezza nel traffico. Prevista anche la fornitura di un sistema per le porte e gli impianti di climatizzazione denominato 'Hvac'. I veicoli saranno poi consegnati da Hitachi a Gtt, il Gruppo Torinese per i Trasporti, per l'esercizio sulla rete tranviaria subalpina.

"Siamo lieti di collaborare con Hitachi Rail per la realizzazione dei nuovi tram di Torino - afferma Jürgen Wilder, consigliere di Knorr-Bremse e responsabile della divisione Sistemi per Veicoli Ferroviari - soprattutto perché questo è il primo ordine che riguarda la nuova piattaforma Lrv di Hitachi Rail". "Assieme alle metropolitane - conclude il manager - i tram sono un'ancora di salvezza estremamente importante nei distretti urbani, garantendo ai cittadini servizi di mobilità affidabili e veramente essenziali". (ANSA).