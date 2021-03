Covid: oltre 300mila positivi in Piemonte da inizio pandemia

(ANSA) - TORINO, 25 MAR - Con i 2.582 nuovi casi comunicati oggi dall'Unità di crisi regionale, il 10,5% dei 24.575 tamponi eseguiti, il Piemonte supera i 300mila positivi dall'inizio della pandemia. Sono infatti 301.349 i piemontesi che hanno finora contratto il virus, 255.964 dei quali sono guariti (+ 2.198 rispetto a ieri). I decessi salgono invece a 10.093 (+40).

Stabili i ricoverati in terapia intensiva, tre in più rispetto a ieri per un totale di 357, negli altri reparti l'incremento è di 69 pazienti, per un totale di 3.677. Le persone in isolamento domiciliare sono 31.258. (ANSA).