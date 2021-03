Con Ugi la Pasqua solidale per la cura dei tumori pediatrici

(ANSA) - TORINO, 25 MAR - Colombe, ovetti, uova, galline e campane di cioccolato, lettere di auguri personalizzate. La Pasqua si fa più dolce se serve anche ad aiutare chi è meno fortunato, come i bambini malati a cui pensa Ugi Onlus, che quest'anno propone un mercatino solidale per sostenere la ricerca e la cura dei tumori pediatrici presso il Centro di Oncoematologia Pediatrica dell'Ospedale Regina Margherita di Torino.

Il mercatino sarà aperto tutti i giorni fino al 3 aprile, all'Ugidue di corso Dante, ma è anche possibile fare un ordine online sulla piattaforma regalisolidali.ugi-torino.it/pasqua-con-ugi con ritiro sul posto o consegna a domicilio. A portare a casa le delizie solidali un'Apecar grazie al nuovo progetto 'Ugi on the road'. Un modo per essere vicini anche in tempi di distanziamento. "In un momento in cui tutto sembra rallentato a causa della pandemia - sottolinea il segretario generale di Ugi, Marcella Mondini - dovremmo fermarci a riflettere sulla sofferenza di chi è costretto a passare il momento di festa in solitudine. Tra loro anche i piccoli pazienti ricoverati in ospedale, quelli ospitati a casa Ugi e i loro genitori. Per supportarli ed esprimere il più sincero affetto è sempre possibile condividere i tanti momenti di leggerezza vissuti insieme".