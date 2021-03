Cinema: torna cinemAutismo, due film in programma

(ANSA) - TORINO, 25 MAR - In occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza dell'Autismo, venerdì 2 aprile, torna cinemAutismo, rassegna cinematografica, totalmente gratuita, dedicata allo spettro autistico. Due i film in programma, con proiezioni e dibattiti online, fruibili sulla piattaforma mymovies.it. Curata da Marco Mastino e Ginevra Tomei, e organizzata dall'Associazione Museo Nazionale del Cinema, la XIII edizione propone due pellicole che trattano diversi livelli di autismo affrontati da punti di vista differenti.

Si tratta di Drought di Hannah Black e Megan Petersen, in anteprima nazionale, un road movie che racconta il viaggio della giovane Sam per accompagnare il fratello Carl, un ragazzo con autismo di livello 1, appassionato di meteorologia, alla ricerca del temporale che dovrebbe mettere fine alla lunga siccità del North Carolina del 1993. E di Regarde-moi di Néjib Belkadhi, presentato nel 2019 al Festival Middle East Now di Firenze, la storia di Lofti, un immigrato quarantenne tunisino, che deve tornare nel paese natìo per occuparsi del figlio autistico Amir avuto da una precedente relazione.

Nel pomeriggio di sabato 3 aprile, sul canale Youtube e sulla pagina Facebook di cinemAutismo sarà possibile seguire i dibattiti sui film alla presenza dei registi, di professionisti del settore e di persone all'interno dello spettro autistico.

(ANSA).