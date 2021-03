ANSA-INTERVISTA/Vaccini: Rinaudo, al lavoro per over 70

(di Barbara Paloschi) (ANSA) - TORINO, 25 MAR - "In Piemonte non ci risultano sprechi di vaccino, anche perché oltre all'overbooking abbiamo anche un sistema di panchina lunga, ovvero una serie di soggetti che possono essere chiamati al momento del bisogno, sempre all'interno della categoria vaccinata in quel momento. Basta una telefonata alle persone che sono già programmate nei giorni successivi. Dalle nostre verifiche quotidiane risulta una precisa corrispondenza Asl per Asl fra quanto prelevato e quanto inoculato". Lo precisa, interpellato dall'ANSA, il commissario alla campagna vaccinale della Regione Piemonte, Antonio Rinaudo.

"In questa fase - spiega Rinaudo - stiamo ultimando la predisposizione della vaccinazione degli over 70 attraverso i medici di base che hanno aderito al piano per la vaccinazione dei loro assistiti, fornendo le dosi di vaccino necessarie presso le farmacie di riferimento. Il meccanismo prevede che noi forniamo nei punti di distribuzione le dosi necessarie, Federfarma va a prenderle e le porta nelle farmacie indicate dai medici, che poi vanno a prelevarle. Se un soggetto che ha dato la preadesione è assistito da un medico che non fa le vaccinazioni, a contattarlo provvederà la Asl".

"I soggetti estremamente vulnerabili - aggiunge l'ex magistrato rispondendo alle sollecitazioni del Pd che lamenta ritardi per questa categoria - devono essere vaccinati presso le strutture ospedaliere, tranne nei casi in cui non siano trasportabili. Noi abbiamo dato le direttive alle Asl, che ci stanno lavorando".

Quanto agli Oss che assistono circa seimila persone a Torino ma non rientrano nelle categorie da vaccinare con priorità, altro problema sollevato dal Pd, Rinaudo spiega che "in questo momento la priorità è data a chi svolge assistenza sanitaria". E le persone in questione, sottolinea il commissario, "svolgono una attività di assistenza che non è sanitaria, come andare a fare la spesa".

Sulla difficoltà nel reclutamento di medici o infermieri a riposo per fare le vaccinazioni, Rinaudo la spiega ricordando la norma entrata in vigore il 12 marzo con la conversione in legge del decreto del 14 gennaio che prevede la sospensione della pensione per il personale medico retribuito per le vaccinazioni.

Il commissario anticipa però una novità positiva, "che sarà comunicata a tempo debito": l'apertura di un nuovo grande centro vaccinale, capace di gestire mille somministrazioni al giorno.

