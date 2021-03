Alpini denunciano, bruciata bandiera Italia a Strambino

(ANSA) - TORINO, 25 MAR - Il presidente della sezione Alpini di Ivrea ha presentato una denuncia per vilipendio alla bandiera dopo che la notte scorsa ignoti hanno dato fuoco alla bandiera italiana davanti alla sede delle penne nere di Strambino (Torino).

"Sono dispiaciuta perché è stato colpito un simbolo della vita democratica -o commenta il sindaco Sonia Cambursano - Questo è l'ultimo di una serie di episodi incresciosi che si verificano due-tre volte la settimana. I vandali hanno colpito il parco giochi, la stazione e la sede degli alpini. Le forze dell'ordine sono in allerta, ma sono troppo pochi i carabinieri per un territorio vasto come il nostro". (ANSA).