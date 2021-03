Ruba e-bike in negozio figlio gregario Coppi, denunciato

(ANSA) - DOMODOSSOLA (VCO), 24 MAR - I Carabinieri hanno denunciato un 46enne per il furto di diverse biciclette elettriche avvenuto la notte tra il 16 e 17 marzo a Domodossola (Vco), in un negozio specializzato gestito da Florido Barale, ex corridore professionista e figlio di Germano Barale, uno dei gregari fedelissimi di Fausto Coppi. I militari hanno trovato nella cantina dell'uomo quattro biciclette elettriche di varie marche e 7 cari-batteria specifici per la ricarica di quest'ultime: un valore complessivo di decine di migliaia di euro. (ANSA).