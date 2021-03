Pasqua: Gobino e Baronetto creano l' Uovo im-perfetto

(ANSA) - TORINO, 24 MAR - Dal genio gastronomico dell'artigiano cioccolatiere Guido Gobino e dello chef stellato Matteo Baronetto è nato, per Pasqua 2021, l'Uovo im-perfetto, bianco all'esterno e creato con il cacao di tre origini diverse, Venezuela, Ecuador e Tanzania "per un mix di dolcezza, nota tostata e fresca acidità", spiega Gobino.

"Ho avuto il piacere - dice l'artigiano dolciario - di condividere con Matteo l'idea di lavorare al suo Uovo, progetto nato nel 2018, simbolo della sua visione di sensibilità e resilienza. Realizzato con tecniche e materiali diversi ed è stato per me una sfida riuscire a replicare fedelmente ogni cretto, ogni segno di rottura del primo Uovo di Matteo modellandolo con il "nostro elemento" per eccellenza: il Cioccolato".

"Il mio Uovo è la materializzazione della ricerca di perfezione che mi caratterizza fin da bambino - racconta Baronetto - Ero un osservatore, i giochi li conservavo con cura per contemplarli, è un inno alla realtà, im-perfetta per definizione. Inoltre, il colore si esprime nella massima purezza del bianco, in cui si tocca l'innocenza e la pienezza del pensiero libero".

L'Uovo Im-perfetto di Matteo Baronetto e Guido Gobino è disponibile in very Limited Edition (solo 100 pezzi) presso la Farmacia Del Cambio, in Piazza Carignano 2 a Torino ed è acquistabile anche online. (ANSA).