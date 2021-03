Marnati "grossi spazi per vaccini ci sono, mancano medici"

(ANSA) - TORINO, 24 MAR - "Il problema non è trovate tantissimi punti vaccinali ma concentrarli e fare in modo che le risorse umane che ci sono possano fare più numeri possibili.

Sull'eventuale uso di discoteche o altro vediamo, se sarà opportuno, ma oggi mancano più che altro i medici, non i punti vaccinali". Così l'assessore regionale del Piemonte Matteo Marnati all'inaugurazione, nel parcheggio dell'Allianz Stadium, di un nuovo centro vaccinale riconvertendo l' hot spot per tamponi.

"Abbiamo ascoltato anche le esigenze del Governo - aggiunge Marnati - di utilizzare tutti i punti che abbiamo perché oggi entriamo nel vivo della campagna".

Al momento, precisa il Maggiore medico dell'Esercito Andrea Pittarelli, allo Stadium "partiamo con un centinaio di somministrazioni. La capacità è di circa 40-50 vaccinazioni l'ora in quanto all'interno della tensostruttura sono stati predisposti 3 box nei quali opereranno 3 sottufficiali infermieri. Il team completo è costituito da 3 ufficiali medici e 4 sottufficiali infermieri". (ANSA).