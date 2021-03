Incendi: fiamme in villetta Cavour, anziano intossicato

(ANSA) - CAVOUR (TORINO), 24 MAR - Un ottantenne è rimasto intossicato in modo grave nell'incendio della sua abitazione a Cavour, dove vive solo. Il rogo si è sviluppato in una villetta a due piani di via Pinerolo. Soccorso da vigili del fuoco, carabinieri e 118, l'anziano è stato trasferita in ospedale, a Torino, in elicottero. Le fiamme si sono sviluppate nella camera da letto, dove sono state trovate un paio di stufe alimentate da bombole gpl custodite all'esterno dell'abitazione. (ANSA).