Droga comprata sul dark web, arrestato perito informatico

(ANSA) - TORINO, 24 MAR - Utilizzava le competenze acquisite col lavoro da perito informatico per comprare la droga all'estero e rivederla in Italia attraverso il 'dark web'. Un 22enne di Volvera, nell'hinterland torinese, è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Moncalieri (Torino). Nella sua casa sono stati ritrovati 2,5 chili di stupefacente, tra hashish e marijuana.

La droga si trovava dentro un borsone pronta per essere consegnata: 1,5 chili di hashish, suddiviso in panetti da 100 grammi, un chilo di marijuana, suddiviso in tre buste di plastica, 22 barattoli contenenti ognuno 3 grammi di marijuana, 8 barattoli da 100 ml ciascuno contenta codeina, la somma di 14.400 euro. I militari dell'Arma hanno sequestrato anche materiale utile al confezionamento delle dosi, quattro SIM card spagnole e un telefono cellulare. (ANSA).