Canoa: europei di Ivrea, al via contest #ivreaworlds

(ANSA) - TORINO, 24 MAR - E' partito oggi il contest #ivreaworlds, iniziativa del comitato organizzatore degli "Eca 2021", gli europei di canoa slalom in programma a Ivrea dal 6 al 9 maggio.

Per partecipare al contest occorre fotografarsi a mezzo busto tenendo tra le mani un foglio su cui è scritto, in modo creativo ma comprensibile, #ivreaworlds, l'hashtag che dà il titolo all'iniziativa. Lo scatto deve quindi essere postato sui social entro il 24 aprile taggando la pagina @ivreaworlds. Verranno estratti a sorte 12 fortunati che, per un giorno, a gruppi di tre, potranno accedere allo Stadio della Canoa di Ivrea per assistere alla manifestazione dal vivo nel pieno rispetto delle restrizioni Covid. Per non far mancare il tifo agli atleti durante la manifestazione il comitato organizzatore sta lavorando ad altre iniziative attraverso i social. (ANSA).