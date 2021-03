Calcio: Morata 'CR7 felice, spero resti alla Juventus'

(ANSA) - TORINO, 24 MAR - "Può sembrare poco tranquillo perché abituato a giocare finali di Champions, ma è contento del gruppo: ha sempre vinto ed è normale sia arrabbiato, voglio che resti alla Juve e penso sia felice in bianconero anche se non parliamo mai di calcio": Così Alvaro Morata parla del momento attuale della Juve e del futuro di Cristiano Ronaldo.

"Io sto bene alla Juve, a fine anno mi diranno qualcosa - aggiunge dal ritiro della Spagna l'attaccante in prestito dall'Atletico Madrid - e sono felice a Torino come lo ero a Madrid". Infine, un bilancio sulla stagione: "Siamo usciti per dettagli dalla Champions ma abbiamo vinto la Supercoppa e dobbiamo giocare una finale di Coppa Italia, con una vittoria non sarebbe una brutta stagione, mentre in campionato è sempre difficile e dopo nove anni di successi è una stagione di cambiamenti", la riflessione dello spagnolo. (ANSA).