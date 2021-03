Auto: Cesana-Sestriere, sopralluogo lungo la Sp23

(ANSA) - TORINO, 24 MAR - Sopralluogo questa mattina lungo la Sp23, nel tratto Cesana-Sestriere, in vista della 39esima gara internazionale di velocità in salita per auto storiche in programma nel mese di luglio. Con il responsabile delle attività sportive dell'Automobile club di Torino, Paolo Quaranta, e i tecnici della Città Metropolitana di Torino, erano presenti i sindaci di Cesana, Roberto Vaglio, e di Sestriere, Gianni Poncet. Presente anche Paolo Ruzzola, capogruppo di Civica per il Territorio in Città Metropolitana e capogruppo di Forza Italia in Regione Piemonte.

"La Cesana-Sestriere, con il suo trofeo Avv Giovanni Agnelli e la Cesana-Sestriere Experience memorial Gino Macaluso, sono due competizioni di riferimento per gli amanti dello sport e per le quali sono sicuro che la Città Metropolitana metterà in campo le migliori sinergie tecniche ed economiche per far trovare il percorso pienamente rispondente alle necessità della competizione - afferma Ruzzola -. Il gruppo 'Lista civica per il territorio', che rappresento in Città metropolitana, non si risparmierà, al fine del positivo raggiungimento di questo obiettivo". (ANSA).