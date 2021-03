Alessandria riapre fontane, sindaco 'simbolico ritorno vita'

(ANSA) - ALESSANDRIA, 24 MAR - Si riaprono le fontane ad Alessandria, iniziando da quella dedicata ai Marinai d'Italia.

Amag Reti Idriche si sta occupando del ripristino di tutte e 13 le fontane che si trovano in città: dalle due storiche di piazza Genova a quelle dei giardini di fronte alla stazione ferroviaria.

"Questa non è una primavera qualunque per tutti noi - commenta il sindaco, Gianfranco Cuttica di Revigliasco -: da un lato siamo stremati da un anno davvero particolare e terribile.

Dall'altro abbiamo un forte desiderio di tornare alla vita, e di goderci l'uscita dall'inverno, tornando anche a frequentare le piazze e i giardini di Alessandria, ovviamente mostrando molta attenzione agli aspetti di sicurezza, perché l'emergenza pandemica non è ancora terminata".

"Gli alessandrini - aggiunge il presidente del Gruppo Amag, Paolo Arrobbio - hanno pieno diritto di tornare a vivere la città. Per questo crediamo che occuparci della riapertura delle fontane comunali, e della loro manutenzione e decoro, sia un'attività tutt'altro che marginale per un Gruppo come Amag a totale partecipazione pubblica. Nostra mission non è infatti solo l'erogazione di servizi pubblici di qualità, ma anche offrire un sostegno costante al territorio e alla comunità che lo abita". (ANSA).