Vino: Barolo di Bosca è 'piemontese dell'anno' in Cina

(ANSA) - TORINO, 23 MAR - Due nuovi prestigiosi riconoscimenti internazionali per la casa vinicola Bosca di Canelli (Asti), al Gran Premio Internazionale del Vino Mundus Vini e al concorso asiatico China Wine & Spirits Awards (CWSA),..

A Mundus Vini, competizione tedesca, medaglia d'oro al Barolo DOCG Luigi Bosca 2016 e alla Mabel Barbera D'Asti Docg Superiore 2016.

Nell'edizione primaverile del CWSA, considerato il più prestigioso concorso di vini e spirits in Cina, il Barolo Docg Luigi Bosca 2015 oltre a ricevere la medaglia doppio oro, è stato decretato il "vino piemontese dell'anno"; anche il Piemonte Chardonnay Doc Luigi Bosca 2019 si è aggiudicata la medaglia doppio oro. Nel settore delle bollicine, il Piemonte doc Five Stars Collection, l'Asti Docg Five Stars Collection e la Riserva Del Nonno hanno ottenuto la medaglia d'oro. "Grazie al grande lavoro di squadra e alle sinergie tra i vari team il percorso di Bosca è in continua evoluzione e crescita. Vedere riconosciuto dal Cwsa il Barolo Docg Luigi Bosca 2015 come 'Vino piemontese dell'anno'' ci spinge a proseguire nel percorso intrapreso da 190 anni", commenta Polina Bosca, chief marketing officer dell'azienda.

Fondata a Canelli nel 1831 da Pietro Bosca, la casa spumantiera è guidata dalla sesta generazione della famiglia con Pia, Gigi e Polina Bosca. Tre gli stabilimenti produttivi, a Costigliole D'Asti in Italia, Kaunas in Lituania e Kaliningrad in Russia. (ANSA).