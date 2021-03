Vaccini: PalaLancia Chivasso nuovo hub, 600 dosi al giorno

(ANSA) - CHIVASSO (TORINO), 23 MAR - Presentato questa mattina al rinnovato PalaLancia di Chivasso il nuovo centro vaccini dell'Asl To4. Entrerà in funzione con l'avvio della campagna vaccinale per la fascia d'età 70-79.

"Questo è il modello logistico e organizzativo di centro vaccinale per i grandi Comuni - conferma il commissario dell'Asl To4, Luigi Vercellino - nato grazie alla collaborazione con il Comune. L'obiettivo è accelerare la vaccinazione per evitare l'assalto negli ospedali. Ci servono centri così per vaccinare sempre più persone".

Il nuovo centro vaccinale, con sei postazioni, aperto sette giorni su sette, potrà vaccinare oltre 600 persone al giorno, compatibilmente con la consegna delle dosi. Soddisfatto il sindaco Claudio Castello: "Il vaccino è l'unica arma che abbiamo per debellare il Covid. Oggi diamo un segnale forte ai cittadini". (ANSA).