Tumori: Brachetti per la ricerca, '#sostienicandiolo'

(ANSA) - TORINO, 23 MAR - "Se vogliamo continuare a vedere queste radici, dobbiamo dare una mano e sostenere la ricerca.

Insieme". Arturo Brachetti usa questa metafora per ribadire il sostegno alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro (Fprc) di Candiolo. Il celebre trasformista, primo 'ambasciatore' in occasione del 35esimo anniversario dalla nascita della Fondazione, racconta in un video, sui social, il suo rapporto con l'Istituto di Candiolo e l'importanza di sostenere l'Irccs, l'unico in Piemonte.

"La Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro di Candiolo si prende ogni giorno cura di migliaia di persone per dare loro e alle loro famiglie qualcosa di molto più importante della speranza. Una realtà", sostiene Brachetti, che ne video paragona l'Istituto a un piccolo germoglio che, ben curato, diventa una rigogliosa pianta di fiori. "Io sostengo Candiolo", conclude l'artista, celebre in tutto il mondo, lanciando l'hashtag #sostienicandiolo. Lo stesso che ogni mese, per tutto il 2021, sarà rilanciato da altri noi personaggi, che scenderanno in campo per la ricerca e la cura del cancro.

(ANSA).