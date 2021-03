Superato tetto 10 mila vittime Covid, oggi 75

(ANSA) - TORINO, 23 MAR - Con i 75 morti comunicati oggi dall'Unità di crisi della Regione, il numero di vittime positive al Covid da inizio della pandemia in Piemonte supera quota 10 mila, arrivando a 10.023. I contagi accertati con 22.924 tamponi diagnostici (15.950 antigenici) nelle ultime 24 ore sono 2.080, con un tasso del 9,1% e una quota di asintomatici del 37.2%.

In lieve calo il numero dei ricoverati in terapia intensiva (347), -2 rispetto a ieri; negli altri reparti +36 pazienti (in totale sono 3.572).

Le persone in isolamento domiciliare sono 30.964, i guariti 2.005 in più, gli attualmente positivi 34.883 (ANSA).