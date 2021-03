Santos su CR7: "Futuro? Se mi chiede un consiglio..."

(ANSA) - ROMA, 23 MAR - "Se mi dovesse chiedere un consiglio sul proprio futuro sarei sempre a sua disposizione: potrei darglielo senz'altro. Lo conosco molto bene, lo alleno da quando aveva 18 anni, con lui c'è un ottimo feeling, parliamo molto, ma le cose che ci diciamo restano fra noi". Così il ct del Portogallo campione d'Europa in carica, Fernando Santos, ha parlato di CR7, il cui futuro è tornato in discussione dopo gli ultimi flop della Juve.

Nella conferenza stampa della vigilia del match contro l'Azerbaijan, valido per le qualificazioni ai Mondiali del 2022, l'allenatore ha aggiunto: "Con il club Cristiano ha vinto tutto, dopo l'Europeo 2016; gli resta solo da conquistare la Coppa del mondo". (ANSA).