Rapinarono villa Cuneese, tra arrestati parente proprietari

(ANSA) - CUNEO, 23 MAR - I carabinieri della Compagnia di Cuneo hanno arrestato due persone, un italiano di 48 anni e un nomade di 42 anni di Villafalletto. Sono accusati della violenta rapina avvenuta in una villa di Dronero nell'ottobre 2020.

Denunciati per lo stesso rato un italiano di 38 anni e un albanese di 32. Il 48enne, residente a Busca, è parente dei rapinati: aveva coinvolto i tre conoscenti nel colpo nella casa che conosceva.

Nella villetta a schiera, quella notte, un lunedì, c'erano tre fratelli: due ventenni (ragazzo e ragazza) e la sorella minorenne; i genitori erano via. I rapinatori erano entrati con bastoni in pugno e passamontagna nero sul volto: erano seguiti schiaffi e bastonate alle ragazze, mentre il fratello maggiore era riuscito a chiamare il 112 prima di venire bloccato dai banditi che l'avevano preso a pugni in testa. Il ragazzo aveva consegnato ai ladri contanti e gioielli, proprio mentre il 'palo' all'esterno richiamava i complici per l'arrivo di una pattuglia dei carabinieri. I rapinatori avevano usato un'auto rubata poche ore prima per il colpo e l'avevano abbandonata in un campo per poi fuggire a piedi.

Nei giorni scorsi ci sono state le perquisizioni in casa dei 4 indagati: a Villafalletto sono stati trovati gioielli in oro, orologi, proiettili calibro 22, in un'altra casa 15 mila euro in contanti e altri gioielli. I due denunciati per la rapina avevano in casa oltre 30 grammi di cocaina. Anche loro sono stati arrestati, per detenzione di stupefacenti. Sono ai domiciliari, mentre i due rapinatori in carcere a Cuneo. (ANSA).