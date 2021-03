Oltre il giardino, a Miradolo la mostra dedicata a Pejrone

(ANSA) - TORINO, 23 MAR - Aprirà il 15 maggio la mostra "Oltre il giardino. L'abbecedario di Paolo Pejrone", organizzata dalla Fondazione Cosso, a cura di Paola Eynard e Roberto Galimberti, al Castello di Miradolo. La mostra è dedicata ai progetti e al pensiero dell'architetto Paolo Pejrone, laureato in Architettura con Carlo Mollino, collaboratore di Russel Page e Roberto Burle Marx e autore di alcuni dei più importanti e significativi giardini del mondo. L'idea nasce da un anno di incontri, interviste e riflessioni con l'architetto che il 7 giugno compirà 80 anni e che, in oltre 50 anni di carriera, ha progettato più di 800 giardini.

La mostra durerà un anno e condurrà il visitatore in un viaggio "oltre il giardino", attraverso il pensiero, la filosofia, il "mondo" di Paolo Pejrone, in cui le sue parole costruiranno un dialogo immaginario con diverse opere d'arte, da Fortunato Depero a Filippo De Pisis, da Jessie Boswell a Giulio Paolini, da Piero Gilardi a Paolo Paschetto, autore dell'emblema della Repubblica italiana, e con oggetti, fotografie, acquerelli, progetti, memorabilia, video installazioni che cambieranno nel tempo. (ANSA).