Covid: Camera di Commercio, boom di domande per bando Sprint

(ANSA) - TORINO, 23 MAR - Sono 841 le domande pervenute sul sistema Webtelemaco nelle prime 24 ore di apertura della seconda edizione del Bando Sprint della Camera di commercio rivolto a micro e piccole imprese torinesi, per un totale di 1,9 milioni di euro. Oggi si prosegue con l'accettazione delle istanze fino all'esaurimento delle risorse disponibili e poi verrà svolta l'istruttoria per valutare l'ammissibilità delle richieste.

"Interveniamo a rimborsare una vasta gamma di spese sostenute dalle aziende in questo periodo di pandemia, dagli investimenti in digitale e smart working agli interventi per riorganizzare gli spazi di lavoro. In poche ore abbiamo quasi esaurito i fondi disponibili, pari a 2 milioni di euro; ora contiamo di velocizzare al massimo le istruttorie per garantire pagamenti rapidi a tutti coloro che ne avranno diritto" spiega Dario Gallina, presidente della Camera di commercio di Torino.

Le domande verranno valutate in ordine di arrivo. Ogni voucher può valere fino a un massimo di 3 mila euro ad azienda, a copertura del 50% delle spese sostenute e ritenute ammissibili.

Il precedente bando Sprint lanciato nel corso del 2020 ha distribuito voucher a 1.146 imprese, per un totale di quasi 2,5 milioni di euro. (ANSA).