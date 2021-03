Covid: ambulanti si incatenano, stiamo morendo di fame

(ANSA) - TORINO, 23 MAR - Gli ambulanti di Porta Palazzo, il mercato torinese più grande d'Europa, costretti a non lavorare per le norme della zona rossa, si sono incatenati questa mattina dove di solito montano i loro banchi. "Devono farci lavorare, perché stiamo morendo di fame", è l'appello di Giancarlo Nardozzi, presidente nazionale del sindacato Goia, Gruppo Organizzato di Imprese Autonome, che già ieri mattina ha manifestato davanti alla Prefettura di Torino. "Vogliamo tornare a lavorare - dice - il governo deve fare qualcosa, non possiamo andare avanti così". (ANSA).