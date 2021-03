Cocconato d'Asti vuol diventare 'Il borgo dei borghi'

(ANSA) - TORINO, 23 MAR - Cocconato d'Asti, tra i borghi più belli d'Italia, rappresenta il Piemonte al concorso televisivo di Rai Tre 'Il Borgo dei Borghi', promosso dalla trasmissione Kilimangiaro. Le votazioni si sono tenute dal 7 al 21 marzo e il sindaco, Umberto Fasogli, ha invitato tutti gli amministratori della regione a sostenere Cocconato, famoso per i suoi edifici storici e per il clima mite, tanto che è stata ribattezzata la Riviera del Monferrato.

"Un segnale di coesione territoriale e un modo per abbattere i campanilismi distruttivi che a volte sono un po' parte della piemontesità. Tutto il territorio ne può giovare", dice il primo cittadino a proposito della candidatura di Cocconato, famoso anche per il Palio degli Asini, che si svolge tradizionalmente l'ultima domenica di settembre. (ANSA).