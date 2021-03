Cna: Filippo Provenzano è il nuovo segretario di Torino

(ANSA) - TORINO, 23 MAR - La Cna Torino ha un nuovo segretario provinciale. Filippo Provenzano, già da nove anni segretario della Cna Piemonte, è subentrato a Paolo Alberti, in carica dal 1998, che ha lasciato dopo 23 anni per aver maturato i requisiti pensionistici. Provenzano manterrà anche il ruolo di amministratore delegato di Cna Servizi.

Il percorso, iniziato a settembre 2020, si è concluso con la nomina di Provenzano a segretario provinciale da parte della direzione provinciale, dopo un affiancamento durato alcuni mesi da parte di Alberti.

Provenzano, 52 anni, ha iniziato a lavorare a 17 anni come tecnico elettromeccanico per poi diventare progettista di sistemi di automazione industriale in diverse pmi torinesi, sino ad approdare alla Fata Automation. Nel 2006 è entrato in Cna Torino svolgendo diversi incarichi: responsabile di Cna InProprio (Associazione dei lavoratori autonomi in regime di Partita Iva dei servizi alle imprese e alla Pa), responsabile dei Servizi per la Competitività quali Reti di impresa e Risorse umane. "Questo incarico arriva in un momento difficile - spiega Provenzano - per tutte le piccole imprese e i lavoratori autonomi, ma la Cna con il senso di responsabilità che la contraddistingue e la rete di professionalità ed esperienze di cui è dotata sarà in grado di affrontarlo non solo nell'interesse dei propri soci ma dell'intero Paese. In tal senso abbiamo chiesto che le risorse del Recovery Found non vadano solo alle grandi imprese e alle multinazionali". (ANSA).