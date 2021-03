Alimentare: Borsari acquisisce azienda dolciaria La Torinese

(ANSA) - TORINO, 23 MAR - Idb - Industria Dolciaria Borsari acquisisce l'azienda dolciaria La Torinese che produce dal 1932 lievitati da ricorrenza, come il panettone Pandorato e il Piemunteis. Manterrà tutte le attività e i 40 dipendenti. Il via libera è stato dato dal Tribunale di Torino.

Il gruppo Borsari, che ha un fatturato intorno ai 50 milioni e compresi gli stagionali arriva a superare i 500 dipendenti nei tre siti produttivi - Falconara, Badia Polesine e Torino - e nei cinque shop, integrerà gli asset dell'azienda La Torinese per consolidare i prodotti di fascia premium in tutti i mercati. idb dispone di una gamma ricette con oltre 150 specialità e prodotti iconici come l'Anatra all'Arancia, l'Albero di Natale, il Cuor di Pandoro. Nel 2020, con una produzione a tiratura limitata, ha ottenuto il riconoscimento per il Miglior Panettone Classico Artigianale al mondo dalla giuria della Fipgc.

"Sono molto felice - dice Andrea Muzzi, il pasticcere imprenditore e ad del gruppo Borsari - perché formalizzare un'acquisizione rappresenta sempre un obiettivo importante per la vita dell'impresa e di tutto l'indotto. Il nostro impegno per affermare i prodotti della tradizione italiana nel mondo non è che all'inizio. Il gruppo con l'ingresso de La Torinese conterà 8 brand, 3 stabilimenti produttivi e siamo certi costituirà il miglior esempio di aggregazione di marchi e aziende nel settore dolciario nazionale. La situazione generata dalla pandemia non ha aiutato, ma abbiamo saputo reagire in modo molto professionale e coeso". (ANSA).