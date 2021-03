Videoclip musicali, a Torino prima tappa IMAGinACTION Tour

(ANSA) - TORINO, 22 MAR - Torino ospita alla Mole Antonelliana la prima tappa di IMAGinACTION Tour 2021, il festival dedicato ai videoclip musicali giunto quest'anno alla quinta edizione. Il 26 marzo, le sale del Museo Nazionale del Cinema diventano il set ideale per avvicinare il pubblico al mondo dei video musicali, il secondo tipo di contenuto più consultato online dopo le news.

"La realtà virtuale, il videoclip e i videogiochi sono i nuovi linguaggi che attraggono i giovani verso il mondo della visione, e si muovono parallelamente al cinema, creando sempre più connessioni tra loro - sottolinea Domenico De Gaetano, direttore del Museo Nazionale del Cinema - La realtà virtuale troverà a breve spazio all'interno del nostro museo con due chapelle dedicate, mentre i videoclip e i videogiochi sono tra i nostri progetti futuri".

Alla diretta streaming, presentata dal giornalista Paolo Giordano, Noemi e willie Peyote parleranno della loro esperienza attraverso racconti, canzoni e videoclip. Tra i temi dell'evento anche la legge sul Tax credit all'audiovisivo. "La diretta dal Museo del Cinema offre alla nostra città una grande occasione di visibilità - commenta l'assessore comunale alla Cultura, Francesca Leon - e mette le basi per lo sviluppo di progetti in cui Cinema e Musica sono connessi come Seeeyousound, nostro festival cittadino possibile interlocutore di una collaborazione futura. Buon lavoro a tutti e tutte". (ANSA).