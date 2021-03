Pasqua: Galup, colomba solidale per Fondazione Paideia

(ANSA) - TORINO, 22 MAR - Galup sforna quest'anno una colomba per Fondazione Paideia, per sostenere i bambini con disabilità e le loro famiglie che Paideia supporta attraverso attività di terapia, sostegno psicologico, interventi economici straordinari e attività di socializzazione.

La classica colomba Gran Galup sarà acquistabile presso la Bottega Paideia (Via Villa della Regina 9/D a Torino) e presso i Galup store di Pinerolo (Via Fenestrelle 34) - e Torino (Via Andrea Doria 7); inoltre online su bottegapaideia.it "Ogni giorno - dichiara Fabrizio Serra, direttore di Fondazione Paideia - incontriamo famiglie con bambini con disabilità che sono particolarmente provate da questa situazione. Una fatica che prima di tutto è psicologica ed è affiancata, in alcuni casi, da situazioni di difficoltà economica generate dalle conseguenze dell'emergenza sanitaria. La collaborazione con Galup ci permetterà di rendere ancora più concreto il nostro impegno. (ANSA).