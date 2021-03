Pasqua: Albertengo lancia linea colombe 'Selezione Piemonte'

(ANSA) - TORINO, 22 MAR - Per Pasqua l'industria dolciaria Albertengo di Torre San Giorgio (Cuneo). lancia la nuova linea, 'Selezione Piemonte', di cui sono protagonisti prodotti d'eccellenza della regione, a partire dalla 'Tonda Gentile', la Nocciola Piemonte Igp, coltivata nella Tenuta San Giorgio Pian delle Violette, azienda agricola di famiglia a Levice, in Alta Langa. Altra materia prima è il burro di panna ricavato da latte piemontese, trasformato da un'azienda vicinissima ad Albertengo in una filiera controllata per garantire gusto e qualità.

Infine, il vino Moscato delle colline di Santo Stefano Belbo, dolce e aromatico.

Della 'Selezione Piemonte' fanno parte la Colomba Gran Piemonte al Moscato e la Colomba Ricetta Antica, entrambe decorate con Nocciole Piemonte IGP delle Langhe intere, e la Colomba al Moscato Passito Vignaioli di Santo Stefano Belbo.

Inoltre, Albertengo ha avviato un progetto agricolo per produrre Nocciole Piemonte IGP delle Langhe. "Nove anni fa abbiamo cominciato a mettere insieme i terreni e a sistemare l'area a corpo unico che oggi è la nostra Tenuta a Levice - spiegano Livia e Massimo Albertengo, titolari dell'azienda con mamma Caterina - 14 ettari tutti impiantati a nocciole. Sono 7 mila piante, di cui la metà entrate in produzione nel 2019.

L'obiettivo è di utilizzare solo la nocciola prodotta nella nostra azienda per glassare e decorare i nostri lievitati" Albertengo è stata fondata nel 1905, oggi dà lavoro a 40 dipendenti ai quali vanno aggiunti 80 stagionali. La produzione annua è di un milione e mezzo di pezzi (75% Panettoni, 25% Colombe), il fatturato annuo è di 11,5 milioni di euro. (ANSA).