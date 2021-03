Musica: Mozart a Torino, secondo episodio su youtube

(ANSA) - TORINO, 22 MAR - Prosegue 'Mozart a Torino', il progetto originale di Unione Musicale, Teatro Stabile di Torino e Conservatorio Giuseppe Verdi realizzato per celebrare i 250 anni del passaggio in città di Wolfgang Amadeus Mozart. Dopo l'ottima accoglienza della prima puntata, Amadé, andata online lo scorso 17 marzo e che ad oggi conta 2.700 visualizzazioni, a partire dal 24 marzo sarà disponibile gratuitamente sul sito e sul canale YouTube dell'Unione Musicale anche il secondo episodio, 'L'ultimo postiglione', che l'attrice e regista Olivia Manescalchi ha tratto dall'omonimo racconto di Laura Mancinelli.

Con 'L'ultimo postiglione' - scrive Olivia Manescalchi nelle note di regia - veniamo catapultati negli ultimi giorni di vita di Mozart quando il compositore torna con la memoria al suo viaggio ormai lontano a Torino, al suo primo amore, alla sua corsa incontro alla vita. "La musica di Mozart - afferma Antonio Valentino, direttore artistico dell'Unione Musicale - impregnerà di affetti il testo recitato ed esprimerà tutto ciò che le parole non possono narrare". (ANSA).