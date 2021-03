Intrappolati in tubo interrato, salvati due cuccioli di cane

(ANSA) - TORINO, 22 MAR - Intrappolati in una lunga tubazione interrata, due cuccioli di cane sono stati salvati dai vigili del fuoco oggi pomeriggio in corso Giulio Cesare, a Torino.

I cagnolini, molto spaventati, sono stati individuati a 17 metri dallo sbocco del tubo con una telecamera da video-ispezione e sono stati spinti verso l'uscita dopo aver verificato la loro posizione scavando ai lati della conduttura con un mini-escavatore.

I cani sono stati affidati alla polizia municipale che li ha portati alla clinica veterinaria universitaria di Grugliasco (Torino) per controllare il loro stato di salute. (ANSA).