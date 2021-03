Dl Sostegni: Cirio, montagne Piemonte penalizzate

(ANSA) - TORINO, 22 MAR - Se il criterio per la ripartizione dei fondi per la montagna del Dl Sostegni fosse quello dei posti letto, "sarebbe penalizzante per il Piemonte". Così il governatore Alberto Cirio, che parla di "una vera ingiustizia a vantaggio di Regioni e Provincie autonome che godono di benefici enormi rispetto a noi". Per questo l'assessore allo Sport Fabrizio Ricca darà al ministro Garavaglia un dossier con le modifiche necessarie. "Ho chiesto a Bonaccini di creare un gruppo di lavoro che preveda i correttivi - conclude Cirio -, certo che il Governo presterà attenzione a un comparto fondamentale per la nostra economia".

Sul Dl Sostegni è in corso un approfondimento degli uffici tecnici della Regione Piemonte in particolare per gli aspetti che riguardano il comparto montagne e il sistema neve.

L'assessore Ricca sarà a Roma, dal ministro Garavaglia, mercoledì. "Gli consegnerò il dossier redatto da Arpiet (l'Associazione regionale piemontese delle imprese esercenti trasporto a fune in concessione, ndr) sullo stato dell'economia montana invernale - afferma Ricca -. Le nostre montagne hanno sofferto più di altri lo stop a singhiozzi dovuto alla pandemia e si meritano compensazioni adeguate. Sono sicuro che il nuovo Governo capirà le nostre ragioni e quelle delle comunità che rappresentiamo". (ANSA).