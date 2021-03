Covid: in Piemonte 1.521 positivi, +84 ricoverati

(ANSA) - TORINO, 22 MAR - Sono 1.521 i casi di contagio Covid in Piemonte riportati oggi dall'Unità di crisi della Regione, con un tasso del 10% rispetto ai 15.285 tamponi diagnostici processati (7.223 antigenici); la quota di asintomatici è del 38,8%. Continua l'aumento nel numero dei ricoverati: +3 in terapia intensiva (in totale sono 349), +81 negli altri reparti (totale a 3.536).

Quaranta i decessi, di cui 4 registrati oggi, il totale da inizio pandemia è 9.948. Le persone in isolamento domiciliare sono 30.998, i guariti +1.129. (ANSA).