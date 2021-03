Covid: Allasia, solo con immunizzazione si torna a normalità

(ANSA) - TORINO, 22 MAR - E' al via la campagna della Regione Piemonte per sensibilizzare i cittadini sulla vaccinazione contro il Covid. Anziani tra i 70 e i 79 anni, personale scolastico e universitario e volontari della Protezione civile sono i primi obiettivi dell'iniziativa che coinvolge le categorie fase per fase dal piano vaccinale. Obiettivo, sollecitare una massiccia adesione, richiamando i cittadini a una scelta di coscienza, basata sul prendersi cura di sé e degli altri.

"Come Stati generali della prevenzione e del benessere - sottolinea il presidente del Consiglio regionale, Stefano Allasia - abbiamo deciso di realizzare una campagna per sensibilizzare i piemontesi a vaccinarsi, perché solo con un'immunizzazione generale possiamo davvero ritornare alla normalità. Oggi il vaccino c'è ed è sicuro, dobbiamo fugare dubbi e timori sulla sua efficacia, perché è l'unica arma per sconfiggere definitivamente questa terribile pandemia".

"Seguire i consigli del proprio medico, fidarsi del proprio ospedale o della propria Asl, informarsi da fonti sicure e guardare con favore al progresso della scienza, ora in campo con i vaccini e anche con gli anticorpi monoclonali - afferma il presidente della Commissione Sanità, Alessandro Stecco - è di estrema importanza. Soprattutto in un momento come questo, nel quale è normale essere disorientati o spaventati di fronte a una situazione straordinaria, non conosciuta, e con il proliferare di notizie incerte e bombardamento mediatico". (ANSA).