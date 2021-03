Colle Tenda: cantieri tunnel dureranno ancora 4 anni

(ANSA) - CUNEO, 22 MAR - Almeno altri 4 anni di cantieri per il tunnel del Tenda bis, progetto internazionale tra Cuneese e Francia danneggiato dall'alluvione del 2 ottobre 2020. I progetti di modifica della galleria saranno valutati da un tavolo tecnico convocato per il 19 aprile, poi saranno presentati alla Conferenza intergovernativa (cig) Italia-Francia in programma il 5 maggio. Lo scrive la Provincia di Cuneo dopo il sopralluogo stamane a Limone (Cuneo) del viceministro ai Trasporti Alessandro Morelli. Erano presenti il sindaco Massimo Riberi, il presidente dell'Anas Claudio Andrea Gemme, il commissario straordinario per il Tenda bis Nicola Prisco, il presidente della Provincia Federico Borgna, il prefetto Fabrizia Triolo, sindaci e parlamentari della Granda e della Liguria.

Morelli ha valutato la situazione insieme all'Anas che sta lavorando a "soluzioni progettuali per ripristinare il collegamento e superare le frane" con "tempi comunque lunghi per la conclusione della nuova galleria e della vecchia (allargata) fino al febbraio 2025".

"Non entriamo in merito alla soluzione tecnica che si deciderà di adottare - dice Borgna - Appoggeremo quella che ci permetterà di ripristinare il collegamento nel modo migliore e soprattutto nel minor tempo possibile. I valichi di Tenda e della Maddalena verso la Francia sono fondamentali per lo sviluppo di tutto il territorio". (ANSA).