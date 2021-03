Clima: Chieri richiama crisi su cartellone a ingresso città

(ANSA) - TORINO, 22 MAR - Il Comune di Chieri, sulla collina di Torino, prende posizione sul tema della crisi climatica dell'ambiente, lanciando una campagna di sensibilizzazione pensata in concerto con la stessa cittadinanza e che ha come elemento identificativo un mega cartellone, all'entrata della città con la scritta "Come fai a non vederlo?".

Il maxi telone (30 per 6 metri) sostituirà il tradizionale cartello 'Welcome Chieri. "Facciamo nostro il grido di chi ci ricorda che siamo su un limite, sulla soglia di un baratro, e che non possiamo non vedere l'emergenza climatica, ognuno di noi è chiamato all'azione, a dare il proprio contributo, trasformando le cattive abitudini in buone pratiche ambientali", commenta l'assessore alla Comunicazione Antonella Giordano. "Non si tratta di un'azione di green washing - conclude - ma di una campagna di comunicazione destinata a durare nel tempo". (ANSA).