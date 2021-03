Squadra nautica Vvf, due interventi sul lago Maggiore

(ANSA) - TORINO, 21 MAR - Due interventi oggi. uno per un allarme, rivelatosi poi infondato, di una barca a vela in difficoltà nel lago Maggiore, l'altro per il recupero di un'imbarcazione che si era incagliata sulla riva, per la squadra nautica del Vigili del fuoco del comando provinciale del Verbano-Cusio-Ossola. Il primo intervento nelle acque tra Baveno e Fondotoce, il secondo nei pressi della località "Tre Ponti" dove una barca a vela, dopo aver rotto gli ormeggi, si era incagliata sulla riva. La squadra dei vigili del fuoco è riuscita a riportare il natante presso la boa in posizione sicura. (ANSA).