Maltempo: primavera inizia con gelate, in montagna -15

(ANSA) - TORINO, 21 MAR - Un'altra notte con temperature sotto lo zero e gelate anche in pianura in Piemonte, nell'equinozio di primavera. Nel centro di Torino, alla stazione meteo Arpa collocata ai Giardini Reali, la minima è stata -0,2; ad Asti -2,6, a San Damiano -4,1. Sull'Appennino -9 a Cabella Ligure (Alessandria), sulle Alpi -12,4 a Macugnaga (VCO), -12,5 a Ceresole Reale (Torino), -14,8 a Entracque (Cuneo), in località Rocca dell'Abisso. Anche nei prossimi giorni prevarranno le correnti secche e fredde nordorientali, con temperature rigide nelle notti. Nei giorni scorsi è nevicato su tutto l'arco alpino, tranne che sulle Lepontine: in alcune zone fino a 30-35 cm. (ANSA).