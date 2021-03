Maltempo: Coldiretti, gelo 'brucia' fiori nei frutteti

(ANSA) - TORINO, 21 MAR - Danni nei frutteti e nelle coltivazioni orticole per il ritorno del gelo dopo un inverno relativamente e un febbraio che in Piemonte ha fatto registrare una temperatura media più alta di 2.6 gradi rispetto alla serie storica,.

Compromessa, un po' in tutta Italia - fa notare Coldiretti, che ha condotto un monitoraggio in tutto il Paese - la produzione di ciliegi, albicocchi, peschi e mandorli già fioritI,, danni agli ortaggi coltivati.

"Un vero e proprio gelicidio per i fiori delle piante completamente bruciati con la produzione di frutta compromessa in maniera irreversibili e - sottolinea la Coldiretti - un intero anno di lavoro perduto.

L'abbassamento della colonnina di mercurio per lungo tempo sotto lo zero precisa la Coldiretti - provoca danni gravissimi con la perdita della futura produzione di frutta e verdura ma lo sbalzo termico ha inevitabilmente un impatto anche sull'aumento dei costi di riscaldamento delle produzioni in serra. Siamo di fronte in Italia - prosegue la nota Coldiretti - alle conseguenze dei cambiamenti climatici con una tendenza alla tropicalizzazione e il moltiplicarsi di eventi estremi con una più elevata frequenza di manifestazioni violente, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi e intense ed il rapido passaggio dal sole al maltempo che ha fatto perdere - conclude la Coldiretti - oltre 14 miliardi di euro in un decennio, tra cali della produzione agricola nazionale e danni alle strutture e alle infrastrutture nelle campagne con allagamenti, frane e smottamenti. (ANSA).