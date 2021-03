Juve: Pirlo, scudetto? dobbiamo continuare a crederci

(ANSA) - ROMA, 21 MAR - "Da parte nostra c'era la voglia di vincere, ma sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, contro una squadra organizzata, e che si difende molto bene.

Avremmo dovuto avere la calma per sfruttare bene l'ampiezza del gioco, ma siamo stati frenetici". Andrea Pirlo a Sky Sport, analizza il ko della Juve col Benevento. "Dobbiamo continuare a crederci - dice il tecnico sulla corsa scudetto - e fare il nostro percorso. L'obiettivo non cambia, e noi dobbiamo cambiare la testa perché vestiamo una maglia importante, che va onorata".

"Il passaggio di Arthur? Un errore non da lui ed è strano".

