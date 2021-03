Covid: 1.751 positivi, risale aumento ricoverati

(ANSA) - TORINO, 21 MAR - Torna a crescere, nei dati diffusi oggi dall'Unità di crisi della Regione, l'incremento dei ricoverati per Covid in Piemonte: +14 in terapia intensiva (rispetto al +9 di ieri), il totale à ora di 346; +94 negli altri reparti (+29 ventiquattr'ore prima), dove il numero complessivo sale a 3.455. Dodici le vittime (1 registrata oggi), totale da inizio pandemia a 9.908.

I nuovi casi di positività sono 1.751, con un tasso in crescita, all'11,3%, rispetto ai 15.553 tamponi processati (7.154 antigenici).

Le persone in isolamento domiciliare sono 30.730, i guariti +1.205, gli attualmente positivi 34.531. (ANSA).