Calcio: Nicola "arrabbiati, pareggio sarebbe stato giusto"

(ANSA) - GENOVA, 21 MAR - "Siamo molto arrabbiati perché la partita abbiamo cercato di farla anche nel primo tempo.

Paradossalmente abbiamo avuto forse i nostri migliori numeri come possesso palla e possibilità di attacchi laterali. Per la supremazia territoriale e la percentuale di giocate utili è una delle nostre migliori prestazioni, la differenza l'ha fatta il non riuscire ad entrare con qualità nella zona di rifinitura".

Così l'allenatore del Torino, Davide Nicola dopo la sconfitta a Marassi.

"E' vero che era la terza partita in una settimana, ma dal punto di vista sia fisico che di produzione non si è visto - ha spiegato ancora -. La difficoltà si è vista soprattutto nell'ultimo terzo di campo, non siamo riusciti a portare via nemmeno un pareggio che secondo me era sacrosanto. Vogliamo e dobbiamo fare meglio perché i mezzi ci sono, la voglia di proporre gioco c'è. Abbiamo incontrato una squadra che si è difesa con ordine e intensità, noi potevamo fare meglio negli ultimi 25 metri". (ANSA).