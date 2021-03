Vaccini: Piemonte avvia campagna, tanti vip come testimonial

(ANSA) - TORINO, 20 MAR - Parte oggi, con un parterre di numerosi volti noti nelle vesti di testimonial - personaggi dello spettacolo e della cultura, scienziati, rettori di università, artisti, giornalisti, chef, sportivi - la campagna di comunicazione per sensibilizzare alla vaccinazione anti Covid promossa dalla Regione Piemonte, voluta dall'assessore regionale alla Ricerca Covid, Matteo Marnati.

"Ci auguriamo - sottolineano il presidente della Regione Alberto Cirio, Marnati e l'assessore regionale alla Sanità Luigi Genesio Icardi - che questa campagna possa contribuire a fugare i dubbi di chi ha ancora perplessità o timori".

La campagna di comunicazione è diffusa inizialmente via social sui canali istituzionali della Regione; dopo Pasqua, sarà diffusa anche attraverso un maxischermo collocato in piazza Castello, sul quale 'scorrerà' anche l'aggiornamento in tempo reale del numero dei vaccini somministrati in Piemonte.

La prima immagine del video è una cartina dell'Italia ricoperta di primule in cui spiccano quelle sul Piemonte: l'ha realizzata Stefania Bonfiglio, componente Nucleo Covid dell'Asl TO5, appassionata di fotografia artistica. I suoi scatti fotografici, realizzati durante la pandemia, hanno fatto il giro del mondo, e sono stati pubblicati anche dal Ministero della salute. (ANSA).