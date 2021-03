Uncem, "10 azioni chiave" per colmare gap con aree urbane

(ANSA) - TORINO, 20 MAR - Centottanta pagine di proposte "per rendere i territori e le montagne più green, sostenibili e intelligenti, grazie al Next Generation EU e alle risorse della nuova Programmazione comunitaria". E' il documento, dal titolo "Non è l'elenco della spesa' presentato oggi da Uncem, l'unione nazionale dei comuni e delle comunità montane . Un dossier - spiega Uncem - "in perfetta sintonia con i Piani, già varati, di Francia e Spagna, che dedicano 5 e 10 miliardi dei loro quadri finanziari ai territori e alle aree montane, per contrastare abbandono e spopolamento".

Le proposte sono riassunte in "dieci azione chiave": Strategia delle green communities, cura e manutenzione dei territori, Strategia per la Montagna e le aree interne, filiere agricole e forestali, borghi vivi e turismo, digitalizzazione, riforme e riorganizzazione, scuole e formazione, trasporti e infrastrutture, sanità e assistenza sono le dieci azioni chiave proposte da Uncem.

"Sappiamo - spiega il presidente di Uncem, Marco Bussone - che alle polarizzazioni Nord-Sud, si unisce lo scarto tra aree urbane e montane, che le risorse europee dovranno colmare. Nelle Alpi e negli Appennini, investire fondi e programmare azioni specifiche sugli assi della sostenibilità e dell'innovazione, genera coesione. Generare crescita nei territori rurali e montani va a vantaggio di tutti. La transizione green del Paese si fa solo coinvolgendo i territori, le aree montane del Paese, gli Enti locali. I nostri territori sono già nella transizione ecologica. E vanno supportati". (ANSA).