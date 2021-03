Sci: slalom Lenzerheide, in testa Liensberger, Curtoni 10/a

(ANSA) - LENZERHEIDE (SVIZZERA), 20 MAR - Dopo la prima manche dello slalom speciale delle Finali di Lenzerheide è al comando l'austriaca Katharina Liensberger - due ori a Cortina ed in corsa per la coppa di specialità - in 53.87 . Dietro di lei la norvegese Kristin Lysdahl in 54.57 e l'americana Mikaela Shiffrin in 54.77.

Solo 6/a in 55.71 la slovacca Petra che già oggi potrebbe però aggiudicarsi la grande coppa del mondo.

Per l'Italia - su una pista dal fondo molto difficile dopo una nevicata notturna - ci sono Irene Curtoni 10/a in 56.31, Federica Brignone 14/a in 56.77 e la giovane campionessa mondiale juniores Sophie Mathiou 21/a in 58.18 . Fuori invece Marta Bassino. Seconda manche alle ore 13,30. (ANSA).