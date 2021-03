No Mask a Torino, manifestante denunciato e agente ferito

(ANSA) - TORINO, 20 MAR - Un 36enne è stato denunciato oggi a Torino dalla polizia per resistenza a pubblico ufficiale durante la manifestazione No Mask che si è svolta in piazza Castello.

L'uomo, senza mascherina, si è rifiutato di fornire i documenti per essere identificato agli agenti e ha fatto resistenza quando l'hanno afferrato per portarlo in questura. Nel parapiglia un agente è rimasto ferito a una mano, non gravemente, ma è stato accompagnato in ospedale.

Oltre quaranta invece i manifestanti sanzionati: 24 per mancato uso della mascherina e 20 per mobilità ingiustificata in violazione alle norme anti-Covid. (ANSA).